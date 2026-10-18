Brighton & Hove Albion: 5 - Crystal Palace: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, evinde UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Jaydee Canvot (kk), Diego Gomez, Yasin Abbas Ayari, Charalampos Kostoulas ve Jack Hinshelwood'un golleriyle farklı kazanan Brighton & Hove Albion, haftayı 16 puanla 2. sırada tamamladı. Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Crystal Palace'ı ağırladı.
American Express Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Brighton, 5-0'lık skorla kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada kendi kalesine Jaydee Canvot, 7. dakikada Diego Gomez, 10. dakikada Yasin Ayari, 49. dakikada Charalampos Kostoulas ve 84. dakikada Jack Hinshelwood kaydetti.
Brighton'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika görev yaptı.
Bu sonuçla Brighton puanını 16'ya yükseltirken Crystal Palace, 7 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Crystal Palace, Newcastle United'ı konuk edecek. Brighton ise Liverpool deplasmanına çıkacak.