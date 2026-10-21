Burak Yılmaz'dan Fransa basınına Lille açıklaması

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fransa'nın La Voix des Sports gazetesine konuştu.

Lille ile 2021 yılında yaşadığı tarihi şampiyonluktan teknik direktörlük felsefesine, Gaziantep FK'dan ayrılık sürecinden Avrupa'daki kulüplerle yaptığı görüşmelere ve Çorum FK'daki hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“LILLE TARAFTARININ KALBİMDE HER ZAMAN ÖZEL BİR YERİ OLACAK”

Soru: Lille'deki günlerinizden geriye hangi anılar kaldı? Oradaki taraftar tutkusunu Türkiye'dekiyle kıyaslayabilir misiniz?

Burak Yılmaz: “Kulüple ilişkim hâlâ çok güçlü. Başkan ve yönetimle iletişim halindeyim. Mike Maignan, José Fonte, Tiago Djaló ve Jonathan David ile de zaman zaman telefonda görüşüyorum.

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O şehri, kulübü ve taraftarları unutmam mümkün değil. Hayatımın en özel dönemlerinden birini orada yaşadım. Şehre geldiğim ilk andan itibaren kendimi çok rahat, evimde gibi hissettim.

Lille taraftarlarının kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Bugün bile sosyal medya üzerinden zaman zaman iletişim kuruyoruz ve bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onlarla birlikte yaşadığımız maçları özlüyorum.

Türkiye'de futbola duyulan tutku son derece yüksek. Fransa'da durum biraz farklı olabilir ancak Lille taraftarının tutkusunun Fransa ortalamasının üzerinde olduğunu düşünüyorum. Zaten bu tutku, şampiyon olmamızın nedenlerinden biriydi.”

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“PSG, ŞAMPİYONLUĞU GERİ ALABİLMEK İÇİN MESSI'Yİ TRANSFER ETMEK ZORUNDA KALDI”

Soru: Lille ile 2021 yılında kazandığınız şampiyonluğu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neymar ve Mbappé'li PSG'yi geride bırakmanızı sağlayan özel şey neydi?

Burak Yılmaz: “Hiçbir şey imkânsız değildir. O sezon bunu bütün dünyaya gösterdik.

PSG'nin kadrosunda Neymar ve Mbappé vardı. Lyon ve Monaco da çok güçlü takımlardı. Uzun süre şampiyonluk yarışı bu dört takım arasında geçti.

Sonunda şampiyon olan bizdik. O yaz PSG, şampiyonluğu yeniden kazanabilmek için Messi'yi transfer etmek zorunda kaldı.”

“LILLE'DE HEM FUTBOLCU HEM DE TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BAŞARILI OLMAK İSTERİM”

Soru: Bir gün Lille'i çalıştırmayı düşünüyor musunuz? Kulüpte Berke Özer ve Başar Önal gibi Türk futbolcular da var. Onlarla iletişiminiz sürüyor mu?

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Burak Yılmaz: “Elbette. Lille'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak başarı yaşamış biri olmayı çok isterim. Bu, tarihe yeni bir sayfa eklemek olur.

Geleceğin ne getireceğini zaman gösterecek ancak bunun bir gün gerçeğe dönüşebileceğine inanıyorum.

Lille sezona iyi başladı. Teknik direktör Davide Ancelotti'ye, ekibine ve futbolculara başarılar diliyorum.

Berke Özer ile hâlâ iletişim halindeyim ve performansları bizi gururlandırıyor. Başar Önal'ın da takıma önemli katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum.”

“GAZİANTEP FK'DAN AYRILMA KARARIMIN SEBEBİ GÜVEN ORTAMININ BOZULMASIYDI”

Soru: Gaziantep FK'daki görevinizden aralık ayında neden istifa ettiniz ve dört gün sonra neden geri döndünüz?

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Burak Yılmaz: “Bir yerde çalışırken güven ortamının olmasını istersiniz.

Takımımız ligde iyi bir konumdayken bu kararı aldım çünkü güven ortamı bozulmuştu. Bunun takımla ya da sahadaki performansımızla hiçbir ilgisi yoktu.

Daha sonra çok emek verdiğim bir projeyi yarım bırakmak istemediğimi fark ettim. Başkan bazı şeylerin değişeceğine dair söz verdi ve ben de geri dönmeye karar verdim.”

“OYUN FELSEFEM YÜKSEK PRES, TOPU HIZLA GERİ KAZANMAK VE OYUNA HÜKMETMEK”

Soru: Doğrudan oyunu ve presi tercih eden bir teknik direktörsünüz. Oyun anlayışınızda hangi teknik direktörlerden ilham alıyorsunuz? Christophe Galtier de bunlardan biri mi?

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Burak Yılmaz: “Oyun anlayışımı sahanın tamamında yüksek pres yapmak, topu mümkün olan en kısa sürede geri kazanmak ve oyuna hükmetmek olarak tanımlayabilirim.

Elbette yalnızca tek bir oyun sistemimiz yok. Sahip olduğumuz futbolculara göre yaklaşımımız değişebiliyor.

Futbolculuk kariyerim boyunca çok iyi teknik direktörlerle çalıştım. Yalnızca bir kişiden ilham almadım.

Bugün futbol dünyasında referans kabul edilen bazı teknik direktörlerle de iletişim halindeyim. Onlarla sık sık futbol üzerine özel görüşmeler yapıyoruz.

Christophe Galtier benim için çok özel bir insan. Bugün de iletişimimizi sürdürüyoruz.”

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“MOHAMED BAYO'NUN TÜRKİYE'DE YENİDEN EN İYİ SEVİYESİNE ULAŞABİLECEĞİNE İNANIYORDUM”

Soru: Gaziantep FK'da transfer kararlarında sorumluluk üstlendiniz. Lille'den kiraladığınız Mohamed Bayo da sizin tercihinizdi. Performansından memnun kaldınız mı?

Burak Yılmaz: “Çok sağlam bir organizasyon yapısında teknik direktörün transfer sürecinin her ayrıntısına dahil olması gerekmeyebilir. Ancak geçen sezon bizim durumumuz böyle değildi.

Bu nedenle transfer sürecinde sorumluluk aldım. Bayo da kadromuzda görmek istediğim oyunculardan biriydi.

Zor bir dönemden geçiyordu ancak Türkiye'de yeniden en iyi seviyesine ulaşabileceğine inanıyordum.

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Bayo beklentilerimizi karşıladı ve takımımız için çok değerli bir oyuncu oldu. Daha da iyisini yapabileceğine inanıyorum.”

“FUTBOLCUYKEN HAKSIZLIĞA İKİ GOL ATARAK CEVAP VEREBİLİRSİNİZ, TEKNİK DİREKTÖRLÜK FARKLI”

Soru: Bu sezon hakemlerle bazı sorunlar yaşadınız. Teknik direktör olarak kendinizi kontrol etmek daha mı zor? Bu yönünüzü geliştirmek için çalışıyor musunuz?

Burak Yılmaz: “Futbolcuyken sahada çözüm üretmek için daha fazla imkânınız var.

Bir haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız iki gol atarak durumu kendiniz değiştirebilirsiniz. Futbolculuk kariyerimde bunu yaptığım zamanlar oldu.

Ancak teknik direktörlük farklı.

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Ben tutkulu bir insanım ve bu tutkumu göstermekten korkmuyorum. Elbette bu duygularımı doğru şekilde ve doğru zamanda ifade edebilmek için kendimi geliştirmeye de çalışıyorum.”

“BELÇİKA'DA İKİ KULÜPLE GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELMİŞTİK”

Soru: Sezon başladıktan sonra Süper Lig'e yeni yükselen Çorum FK'nın başına geçtiniz. Gelecekteki hedefleriniz neler? Avrupa'da teknik direktörlük yapmak istiyor musunuz?

Burak Yılmaz: “Bu yaz Belçika, Hollanda ve Yunanistan'dan birçok kulüple görüşmelerimiz oldu.

Belçika'dan iki kulüple görüşmelerde son aşamaya kadar geldik. Ancak vereceğim kararın kariyerim açısından çok önemli olduğunu biliyordum ve beklemeyi tercih ettim.

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Çorum FK'yı tercih etmemde kulübün hedefleri ve burada hissettiğim güven belirleyici oldu.

Üç yıllık sözleşme imzaladık. Süper Lig'e yeni yükselmiş, kadrosunu büyük ölçüde yenilemiş bir kulüpten bahsediyoruz.

Ben, zaten kurulmuş bir yapının içine girip yalnızca o düzeni devam ettirmekten ziyade, birlikte yeni bir şeyler inşa edebileceğimiz projelerden daha fazla motive oluyorum.

Elbette Süper Lig'deki ilk sezonumuz kolay olmayacak. Öncelikli hedefimiz sahada belirgin bir oyun kimliği olan, rekabetçi bir takım oluşturmak.

Ardından hedeflerimizi adım adım daha yukarı taşıyacağız.”