Bursaspor: 2 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Halil Akbunar ile Kelechi Iheanacho'nun golleriyle puanını 25'e çıkaran ve 2. sıradaki yerini koruyan Bursaspor, 26 puanla lider Kayserispor'a karşı takibini sürdürdü. Pendikspor ise 10 puanda kaldı.
Giriş: 19 Ekim 2026 - 22:05 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile Pendikspor karşılaştı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bursaspor oldu.
Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 10'da Halil Akbunar ve 62. dakikada Kelechi Iheanacho attı.
Bu sonucun ardından Bursaspor, haftayı 25 puanla 2. sırada tamamladı ve 26 puanla lider Kayserispor'u takip etmeyi sürdürdü. Pendikspor ise 10 puanla 17. sırada kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Bursaspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Pendikspor, Kayserispor'u ağırlayacak.
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