Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bursaspor Siltaş Yapı Pendikspor Bursaspor: 2 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Bursaspor: 2 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Halil Akbunar ile Kelechi Iheanacho'nun golleriyle puanını 25'e çıkaran ve 2. sıradaki yerini koruyan Bursaspor, 26 puanla lider Kayserispor'a karşı takibini sürdürdü. Pendikspor ise 10 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 22:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bursaspor evinde zorlanmadı!

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile Pendikspor karşılaştı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bursaspor oldu.

        Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 10'da Halil Akbunar ve 62. dakikada Kelechi Iheanacho attı.

        Bu sonucun ardından Bursaspor, haftayı 25 puanla 2. sırada tamamladı ve 26 puanla lider Kayserispor'u takip etmeyi sürdürdü. Pendikspor ise 10 puanla 17. sırada kaldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Bursaspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Pendikspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in aracının sürüklendiği yeni görüntüler: İçinde adam var

        SARIYER'de selde kaybolan Ahmet Derin'in (63) aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Videoda görüntüleri kaydedenlerin derenin taşması üzerine "Abi inelim herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenle...
        #bursaspor
        #Pendikspor
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Sarıgül dahil 7 şüpheli tutuklandı
        Ömer Sarıgül dahil 7 şüpheli tutuklandı
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana