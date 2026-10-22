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        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Cenk Özkacar: Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz

        Cenk Özkacar: Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz

        Trabzonspor'un defans oyuncusu Cenk Özkacar, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında 2-0'lık Hearts galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Gol yemeden kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Özkacar, "Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz, takım savunmasını iyi yaptığımız anlamına geliyor. Güzel bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım gol yemeden yolumuza devam ederiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        "Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz"

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Hearts'ı 2-0 yenen Trabzonspor'un oyuncularından Cenk Özkacar, galibiyeti değerlendirdi.

        "TRABZONSPOR'UN HAK ETTİĞİ YERE GELMESİ İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

        Cenk Özkacar, "Mutluyuz. Kazanarak devam ettiğimiz için iyi hissediyoruz. Gayet keyfimiz yerinde. Umarım tüm kulvarlarda Trabzonspor'un hak ettiği yere gelmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Şu anda belki ligde Konferans Ligi'nde oynadığımız kadar forma bulmuyoruz ama herkes kendini hazır tutuyor. Burası da bizim için fırsat." dedi.

        "GOL YEMEDEN KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

        Gol yemeden kazanmalarının önemine değinen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Mutluyuz. Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz, takım savunmasını iyi yaptığımız anlamına geliyor. Güzel bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım gol yemeden devam ederiz." sözlerini sarf etti.

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        #Cenk Özkacar
        #trabzonspor
        #UEFA Avrupa Ligi
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