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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Galatasaray Stadı'yla ilgili açıklama

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Galatasaray Stadı'yla ilgili açıklama

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 14 Ekim Çarşamba Günü şiddetli bir şekilde yağan yağmurdan dolayı Galatasaray'ın RAMS Park Stadı için yapılan incelemelerde sıkıntı olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 21:16 Güncelleme:
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        Bakanlıktan Galatasaray açıklaması!

        İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba Günü bütün ilçeleri etkisi altına alan yağmurdan dolayı Galatasaray'ın RAMS Park Stadı adına çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, statta ve hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi'nde teknik incelemeler gerçekleştirildiğini duyurdu.

        18 Ekim 2026 tarihli basın açıklamasında, incelemelerin dün akşam saatlerinden başlayarak bugün sabah saatlerine kadar sürdüğü belirtildi.

        Bakanlığın açıklamasında, RAMS Park Stadı'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığı ifade edildi. Stadın alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

        Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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        BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

        "14 Ekim 2026 tarihinde ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının ardından, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında birtakım iddialar paylaşılmıştır.

        Söz konusu iddialar üzerine İl Müdürlüğümüz teknik ekiplerince dün akşam ve bugün sabah saatlerinde RAMS Park Stadyumu ve hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiye alanında yerinde teknik incelemeler gerçekleştirilmiştir.

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        Yapılan incelemeler neticesinde:

        RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmamıştır.

        Stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

        Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği görülmüştür.

        Kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

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        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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