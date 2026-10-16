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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çorum FK Çorum FK: 2 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Çorum FK: 2 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 21:59 Güncelleme:
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        Çorum FK sahasında kazandı!

        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

        Arca Çorum FK'ya galibiyeti getiren goller 38. dakikada Cengiz Ünder ve 80. dakikada Youssoufa Moukoko'dan geldi.

        Çaykur Rizespor'un golünü 32. dakikada Qazim Laçi kaydetti.

        Bu sonuçla Arca Çorum FK 13 puana yükseldi. Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Arca Çorum FK deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

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        #Çorum FK
        #çaykur rizespor
        #süper lig
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