Süper Lig’in 8. haftasında Çorum FK Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan yedi haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Çorum FK, +4 averajla 8. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet istatistiğine sahip Çaykur Rizespor ise -2 averajla 10. sırada yer alıyor. Mücadele öncesinde geri sayım sürerken gözler "Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

ÇORUM FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı 16 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKELR

Çaykur Rizespor ile Çorum FK arasındaki mücadele, Süper Lig tarihinde iki takım açısından dikkat çekici istatistikleri beraberinde getiriyor. Çorum FK, Rizespor'un Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 56. farklı rakip olacak. Karadeniz temsilcisi, daha önce karşılaştığı ve günümüzde de Süper Lig'de mücadele etmeyi sürdüren tüm takımlara karşı en az bir galibiyet elde etmeyi başardı.

Çaykur Rizespor'un lige yeni yükselen takımlara karşı son dönemdeki performansı da öne çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'e katılan ekiplerle oynadığı son 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Rize ekibi, yalnızca 1 kez mağlup oldu. Mavi-yeşilliler, en son Aralık 2024 ile Mart 2025 arasında bu kategorideki rakiplerine karşı art arda 2 yenilgi yaşamıştı. Son olarak Fatih Karagümrük'e kaybeden Rizespor, benzer bir olumsuz serinin yeniden oluşmasını engellemeye çalışacak.

Çorum FK ise sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen son haftalarda toparlanma sinyalleri verdi. İlk 3 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen ve kalesinde 9 gol gören kırmızı-siyahlı ekip, son 4 Süper Lig karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 9 puan yazdırdı. Bu süreçte savunma performansını da geliştiren Çorum temsilcisi, rakiplerinin gol sevinci yaşamasına yalnızca 3 kez izin verdi.

Ev sahibi ekibin son 4 maçındaki sonuçlar incelendiğinde Eyüpspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyet, Samsunspor'un 5-1 mağlup edildiği karşılaşma ve Gaziantep FK karşısında elde edilen 3-0'lık zafer dikkat çekiyor. Çorum FK, bu başarılı sonuçların arasına Alanyaspor karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyi de ekledi.

İç saha performansına bakıldığında Çorum FK'nın bu sezon kendi sahasında oynadığı 3 maçın 2'sini kaybettiği görülüyor. Kasımpaşa ve Alanyaspor karşısında puan alamayan ekip, taraftarı önündeki tek galibiyetini Eyüpspor'u 3-0 yenerek elde etti. Ayrıca Çorum FK, sahasında gol yemeden tamamladığı tek karşılaşmayı da bu maçta oynadı.

Çaykur Rizespor'un deplasman performansı ise iki takım arasındaki mücadele öncesinde öne çıkan başlıklardan biri. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig ile Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlar arasında ligde kazandığı bütün puanları deplasman maçlarında toplayan tek takım olarak dikkat çekiyor. Dış sahada Konyaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor'u mağlup eden Rizespor, Göztepe ile oynadığı karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Buna karşılık kendi sahasında çıktığı 3 lig maçında da puan kazanamadı.

Bu istatistikler, Çorum FK'nın son haftalarda yakaladığı çıkış ile Çaykur Rizespor'un deplasmandaki başarılı sonuçlarını karşı karşıya getiriyor. Mücadelede ev sahibi ekibin yükselen formunu sürdürme çabası ve konuk takımın dış sahadaki performansını devam ettirme hedefi belirleyici olacak.