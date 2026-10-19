Ernest Muçi: Bu sene iyi bir başarı yakalayacağız

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'un ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi, karşılaşmayı değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş karşılaşmasının kendileri açısından önemine dikkat çeken Muçi, "Beşiktaş'a karşı aslında bizim adımıza önemli bir maçtı. Çünkü ligde Beşiktaş'ın önemli bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Evimizde, taraftarlarımızın önünde kazandığımız için, bunu başardığımız için gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN KAZANMAYI BAŞARAN TARAF OLDUK"

Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınan galibiyetlerle ilgili soruyu yanıtlayan Muçi, "Tabii ki bunlar önemli maçlar ama günün sonunda her maç kazanan tarafa 3 puan getiriyor. Biz de bugün bunu başaran taraf olduk." dedi.

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"BU SENE İYİ BİR BAŞARI YAKALAYACAĞIZ"

Bordo-mavili takımın sezon hedeflerine de değinen Ernest Muçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi önümüzde Konferans Ligi var, buna odaklanmamız gerekiyor. Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Bu sene iyi bir başarı yakalayacak bir takımımız olduğuna inanıyorum."