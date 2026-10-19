Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ernest Muçi: Bu sene iyi bir başarı yakalayacağız

        Ernest Muçi: Bu sene iyi bir başarı yakalayacağız

        Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezon iyi işler yapacaklarına inandığını söyleyen Muçi, "Şimdi önümüzde Konferans Ligi var, buna odaklanmamız gerekiyor. Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Bu sene iyi bir başarı yakalayacak bir takımımız olduğuna inanıyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bu sene iyi bir başarı yakalayacağız"

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'un ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi, karşılaşmayı değerlendirdi.

        BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

        Beşiktaş karşılaşmasının kendileri açısından önemine dikkat çeken Muçi, "Beşiktaş'a karşı aslında bizim adımıza önemli bir maçtı. Çünkü ligde Beşiktaş'ın önemli bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Evimizde, taraftarlarımızın önünde kazandığımız için, bunu başardığımız için gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        "BUGÜN KAZANMAYI BAŞARAN TARAF OLDUK"

        Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınan galibiyetlerle ilgili soruyu yanıtlayan Muçi, "Tabii ki bunlar önemli maçlar ama günün sonunda her maç kazanan tarafa 3 puan getiriyor. Biz de bugün bunu başaran taraf olduk." dedi.

        REKLAM

        "BU SENE İYİ BİR BAŞARI YAKALAYACAĞIZ"

        Bordo-mavili takımın sezon hedeflerine de değinen Ernest Muçi, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Şimdi önümüzde Konferans Ligi var, buna odaklanmamız gerekiyor. Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Bu sene iyi bir başarı yakalayacak bir takımımız olduğuna inanıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Muhtarlarla Buluşma programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Etrafımız ateş çemberi, ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk" diyen Erdoğan, "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye...
        #trabzonspor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiriler
        Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiriler
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün