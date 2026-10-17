Erzurumspor FK: 2 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 17 Ekim 2026 - 15:27 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Miguel Cardoso ve 47'de Eren Tozlu kaydetti. Yine ev sahibi ekipte Miguel Cardoso'nun 37. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK 11 puana yükseldi. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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