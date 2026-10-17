Everton: 0 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton sahasında Chelsea'yi ağırladı. Mücadeleyi 'Maviler' 2-0 kazandı ve üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Giriş: 17 Ekim 2026 - 16:43 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Everton ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 46. ve 90. dakikalarda Pedro Neto kaydetti.
Bu sonucun ardından Chelsea 13 puana yükseldi. Everton ise 10 puanda kaldı.
Ligin 8. haftasında Everton deplasmanda Arsenal'e konuk olacak. Chelsea ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
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