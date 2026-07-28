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        Haberler Spor Voleybol Eylül Karadaş Galatasaray Daikin'de!

        Eylül Karadaş Galatasaray Daikin'de!

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son olarak Zeren Spor forması giyen Eylül Karadaş'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        Eylül Karadaş, Galatasaray'da!

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Eylül Karadaş'ı kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 24 yaşındaki pasörle 1 yıllık anlaşma imzalandı.

        Profesyonel kariyerine İlbank ile başlayan Eylül, Karayolları ve Zeren Spor takımlarında forma giydi.

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