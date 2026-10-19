Fabinho: Çok önemli bir üç puan oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Fabinho, karşılaşmanın ardından konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜÇ PUAN OLDU"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok zor bir maç oldu, dengeli gitti. Topa sahip olmada Beşiktaş daha üstün olabilir ama biz fırsatları iyi değerlendirdik. Savunmada herkes görevini iyi yaptı. Yine gol yemeden maç kazandık, bu çok önemliydi. Çok önemli 3 puan oldu." dedi.

"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİMİZDEN EMİNDİK"

Fabinho, "Elbette eksiklerimiz vardı ama odak noktamız; sahaya çıkanların en iyisini vermeye çalışması... Maça çıkmadan Beşiktaş karşısında galibiyetten emindik. Bu öz güven ile maça çıktık. Herkes mücadele etti." sözlerini sarf etti.

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MUCI'YE ÖVGÜ

Deneyimli oyuncu, son olarak, "Maçın oyuncusu olarak Ernest Muçi'yi seçerdim. İlk golde katkısı büyük. İkinci golü hatırlamıyorum ama orada da bir şey yapmıştır. Çok çalıştı hücumda, savunmada da çok yardımları oldu." diye konuştu.