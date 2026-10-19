Fatih Karagümrük: 1 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mame Diouf'un golleriyle galibiyete ulaşan Keçiörengücü, puanını 20'ye yükseltti. Ligde oynadığı son üç maçı kazanamayan Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı.
Giriş: 19 Ekim 2026 - 19:13 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadelenin galibi 2-1'lik skorla Keçiörengücü oldu.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 45 ile 65. dakikalarda Mame Diouf atarken, ev sahibinin tek golünü ise 77. dakikada Ramazan Civelek kaydetti.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 20'ye çıkarırken, ligde oynadığı son üç maçta galibiyete hasret kalan Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Sarıyer'le karşılaşacak. Keçiörengücü, Bursaspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ