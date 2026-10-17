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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Coredon Alanyaspor Fenerbahçe: 3 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Fenerbahçe: 3 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Romelu Lukaku ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-0 kazandı ve moral depoladı.

        Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Romelu Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

        GREENWOOD PENALTI KAÇIRDI

        Karşılaşmanın 17. dakikasında Mason Greenwood'un kullandığı penaltıyı Paulo Victor kurtarmayı başardı. Pozisyonun devamında İrfan Can Kahveci'nin yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında gol geçersiz sayılıyor.

        İrfan Can Kahveci penaltı atışından önce ceza sahası içerisine girdiği için gol iptal edildi.

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        Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde 16 puana yükseldi. Alanyaspor ise 8 puanda kaldı.

        Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR:

        13. dakikada sol taraftan Oğuz'un arka direğe ortasında Greenwood, pasını kale önündeki Lukaku'ya aktardı. Lukaku'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

        16. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasında Alanyaspor savunmasına da çarpan top ceza sahası sol tarafında Levent Mercan'a geldi. Levent, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

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        18. dakikada penaltıda topun başına geçen Greenwood'un yerden şutunda kaleci Victor meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında İrfan Can'ın dönen topa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

        24. dakikada İrfan Can'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topu alan Greenwood'un şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

        40. dakikada Guendouzi, rakibinden kaptığı top sonrası pasını sol taraftaki Levent'e aktardı. Levent'in kale önünde ortasına bekletmeden vuruşunu yapan Lukaku, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

        47. dakikada sol taraftan Levent’in kale önüne gönderdiği topa dokunan İrfan Can, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ardından VAR’dan gelen uyarıyla hakem Çağdaş Altay pozisyonu inceledi. Atak başlangıcında N’Golo Kante’nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

        63. dakikada Greenwood’un pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan Can’ın yakın direğe şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

        65. dakikada Hagi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazında uzak mesafeden sert vuruşunda yere de çarpıp seken top Ederson’un müdahalesiyle kornere çıktı.

        71. dakikada Kante’nin pasında topu alan Kerem’in ceza sahası sol çaprazında vuruşunda meşin yuvarlak Alanya savunmasından döndü. Pozisyonun devamında dönen topu takip eden Kerem’in ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

        75. dakikada Alanyapor savunmasından topu kapan İrfan Can, altıpasın gerisindeki Oğuz’a aktardı. Müsait pozisyondaki Oğuz’un bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasından döndü.

        87. dakikada sol taraftan Archie Brown’ın ortasında ön direkteki Kerem’den seken top kale önündeki Muriqi’nin önüne açıldı. Muriqi, sırtı dönük aldığı meşin yuvarlağa dönüp vurarak ağlara gönderdi. 3-0

        Stat: Şükrü Saracoğlu

        Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

        Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan (Archie Brown dk. 77), Matteou Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood (Kerem Aktürkoğlu dk. 67), İrfan Can Kahveci (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 81), Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 81)

        Yedekler: Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz

        Teknik Direktör: İsmail Kartal

        Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Florent Hadergjonaj, Gaius Makouda, Baran Ali Gezek (Maestro dk. 90+1), Ruan (Enes Keskin dk. 74), İbrahim Kaya (Ianis Hagi dk. 60), Hwang Ui-jo (Elia Meschack dk. 60), Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 74)

        Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Emre Demir, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir

        Teknik Direktör: Joao Pereira

        Goller: Romelu Lukaku (dk. 40), Kerem Aktürkoğlu (dk. 71), Vedat Muriqi (dk. 87) (Fenerbahçe)

        Sarı kart: Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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