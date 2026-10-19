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        Fenerbahçe, 309. Avrupa maçına çıkacak!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Avrupa'da 309. randevuda!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309. karşılaşmasında boy gösterecek.

        Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 308 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 433 gol gördü.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 43. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 43. müsabakasını oynayacak.

        Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 42 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.

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        İstanbul temsilcisi, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 77 gole engel olamadı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. SEZON

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

        İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

        Sarı-lacivertliler, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

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        Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti.

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

        SARI-LACİVERTLİ EKİBİN ORGANİZASYONDAKİ PERFORMANSI

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:

        Sezon O G B M A Y
        1996-97 6 2 1 3 3 6
        2001-02 6 - - 6 3 12
        2004-05 6 3 - 3 10 13
        2005-06 6 1 1 4 7 14
        2007-08 10 5 2 3 15 14
        2008-09 6 - 2 4 4 11
        2026-27 2 - 1 1 1 7
        Toplam 42 11 7 24 43 77

        AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

        Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
        UEFA Avrupa Ligi 104 50 31 23 148 107
        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 48 19 15 14 70 54
        UEFA Şampiyonlar Ligi 42 11 7 24 43 77
        Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
        UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
        TOPLAM 308 122 68 118 418 433
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        #fenerbahçe
        #şampiyonlar ligi
        #futbol
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