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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Çek takımlarıyla 17. kez karşılaşacak!

        Fenerbahçe, Çek takımlarıyla 17. kez karşılaşacak!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı 17. maçına çıkacak. Sarı-Lacivertli temsilcimizin geride kalan karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe, Çek takımlarıyla 17. kez rakip

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı 17. maçına çıkacak.

        Sarı-lacivertli ekip, daha önce 16 resmi maçta karşılaştığı Çek takımlarına karşı 6 karşılaşmada galibiyete uzanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Yedi müsabakadan ise rakipleri galip ayrıldı.

        Çek rakipleriyle ilk maçına 1983-1984 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Bohemians Prag'a ilk maçta sahasında 1-0, ikinci maçta ise deplasmanda 4-0 yenildi.

        1989-1990 sezonunda Sparta Prag'la UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşında İstanbul'da 2-1 kaybetti.

        EN AĞIR YENİLGİLERDEN BİRİ SIGMA OLOMOUC'A KARŞI

        Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı ilk galibiyetini 21 Ekim 1992'de aldı. Sigma Olomouc ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 galip geldi. Ancak bu maçın rövanşı, Fenerbahçe'nin tarihindeki en ağır mağlubiyetlerden birisi oldu.

        Sarı-lacivertli takım, Çek rakibine deplasmanda 7-1 kaybetti.

        2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag'la eşleşen Fenerbahçe, rakibini her iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

        2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Fenerbahçe, son 16 turunda bir başka Çek temsilcisi Viktoria Plzen'le eşleşti. Rakibini deplasmanda 1-0 yenen sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki mücadeleden de 1-1'lik beraberlikle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

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        2021-2022 sezonunda Slavia Prag'a her iki maçta da 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda ise Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçmeyi başardı.

        Fenerbahçe'nin Çek rakipleriyle oynadığı son maç geçen sezondu. UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'le eşleşen sarı-lacivertli ekip, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

        SLAVIA PRAG İLE 4. MAÇ

        Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Slavia Prag ile daha önce 3 kez rakip oldu.

        2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda İsmail Kartal yönetiminde Slavia Prag'a rakip olan sarı-lacivertli ekip, her iki maçı da 3-2 kaybetmişti.

        İki takım 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Prag'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 galip tamamlamıştı.

        SLAVIA PRAG, TÜRK TAKIMLARIYLA 8. MAÇINA ÇIKACAK

        Çekya temsilcisi Slavia Prag, daha önce Türk takımlarıyla 7 kez karşı karşıya geldi.

        Bu maçlardan 3'ünü Fenerbahçe'ye karşı oynayan Slavia, 2 kez Beşiktaş, 2 kez de Sivasspor'la karşılaştı.

        2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Beşiktaş'la eşleşen Çekya temsilcisi, sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, İstanbul'da 4-2 mağlup olmuştu.

        2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'la aynı grupta yer alan Slavia Prag, her iki maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

        MAÇLAR

        Fenerbahçe'nin Çek takımlarıyla oynadığı 16 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

        Tarih Maç Skor
        14.09.1983 Fenerbahçe-Bohemians Prag 0-1
        28.09.1983 Bohemians Prag-Fenerbahçe 4-0
        13.09.1989 Sparta Prag-Fenerbahçe 3-1
        27.09.1989 Fenerbahçe-Sparta Prag 1-2
        21.10.1992 Fenerbahçe-Sigma Olomouc 1-0
        04.11.1992 Sigma Olomouc-Fenerbahçe 7-1
        15.09.2004 Fenerbahçe-Sparta Prag 1-0
        23.11.2004 Sparta Prag-Fenerbahçe 0-1
        07.03.2013 Viktoria Plzen-Fenerbahçe 0-1
        14.03.2013 Fenerbahçe-Viktoria Plzen 1-1
        17.02.2022 Fenerbahçe-Slavia Prag 2-3
        24.02.2022 Slavia Prag-Fenerbahçe 3-2
        04.08.2022 Fenerbahçe-Slovacko 3-0
        11.08.2022 Slovacko-Fenerbahçe 1-1
        28.11.2024 Slavia Prag-Fenerbahçe 1-2
        06.11.2025 Viktoria Plzen-Fenerbahçe 0-0
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        #Slavia Prag
        #şampiyonlar ligi
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