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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Marco Asensio: Ağrılar oynamama izin vermediği için bu kararı aldık!

        Marco Asensio: Ağrılar oynamama izin vermediği için bu kararı aldık!

        Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda ağrılarının oynamasına izin vermediği için operasyon geçireceğini ve daha güçlü döneceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 23:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Ağrılar oynamama izin vermedi"

        Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, yaşadığı sakatlık ve geçirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Sarı-lacivertli kulüp, İspanya'da sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle artroskopik operasyon geçiren tecrübeli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini duyurmuştu.

        Yaptığı açıklamada asla pes etmediğini belirten Asensio, ağrılarının oynamaya izin vermediği için operasyon geçirdiğini aktardı.

        Asensio, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Geçen sezonun sonunda, sezonun geri kalanında sahaya çıkmamı engelleyen bir sakatlık geçirdim. Hedefimizin önemi göz önüne alındığında, sahada takımımla birlikte şampiyonluğa ulaşabileceğimize inanıyordum. Gelecekte sağlığım açısından belirli riskler oluşturabileceğini göze alarak, beklenenden daha erken takımıma dönmek ve yardım etmek için her yolu denedim.

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        Ben asla pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyen biriyim. Ancak son üç haftadır yaşadığım ağrılar oynamama izin vermediği için durmaya ve tıbbi müdahaleye başvurmaya karar verdik.

        Zor ve zaman zaman sinir bozucu bir süreç oldu ama çok istekliyim. Bugünden itibaren takım arkadaşlarımla birlikte sahaya dönmek ve tribündeki tüm taraftarlarla yeniden buluşmak için çalışmaya odaklandım. Bana her gün gösterdiğiniz destek ve verdiğiniz güç için teşekkür etmek istiyorum. Yakında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere."

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        #fenerbahçe
        #Marco Asensio
        #İspanya
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