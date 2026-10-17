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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de soyunma odaları ve bağlantılı alanları yenilendi

        Fenerbahçe'de soyunma odaları ve bağlantılı alanları yenilendi

        Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde A Takım'ın kullandığı soyunma odası ve bağlantılı alanları kapsamlı bir çalışmayla yeniledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 15:14 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de soyunma odaları yenilendi!

        Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde kullandığı soyunma odası ve bağlantılı alanlar, gerçekleştirilen kapsamlı çalışmayla yenilendi.

        20 yılı aşkın süredir kullanılan alanlarda, mevcut altyapı tamamen sökülerek baştan sona yenilendi. Zemin ve duvar kaplamalarından havalandırma sistemlerine, mekanik ve elektrik tesisatlarından aydınlatma altyapısına kadar tüm bölümlerde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi. Futbolcuların ve teknik ekibin ihtiyaçları gözetilerek yürütülen çalışmalar kapsamında; ana giriş, koridorlar, soyunma odası, sağlık odası, ıslak alanlar, şok havuzu, kondisyon ve ısınma bölümleri ile masaj ve tedavi alanları yeniden düzenlendi.

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        Rakip takım soyunma odasında da iyileştirmeler yapıldı. Duvar tasarımları ve iç mekan uygulamaları modern bir tasarım anlayışıyla buluşturacak şekilde hazırlandı. Soyunma odasına dijital LED ekranlar yerleştirilirken tüm alanların aydınlatma sistemleri de yenilendi. Gerçekleştirilen teknik ve mimari düzenlemelerle futbol a takımının maç ve antrenman süreçlerindeki ihtiyaçlarına cevap veren bir kullanım ortamı oluşturuldu. Yenileme çalışmalarının tüm maliyeti yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Böylece kulübün bütçesine herhangi bir ilave yük getirilmeden, alanlar baştan sona yenilenmiş oldu.

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