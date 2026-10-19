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        Fenerbahçe, Slavia Prag maçına hazır!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        F.Bahçe, Slavia Prag maçına hazır!

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

        Çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Müldür ile ameliyat edilecek Marco Asensio, antrenmanda yer almadı.

        Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.

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        #şampiyonlar ligi
        #fenerbahçe
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