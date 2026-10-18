Fenerbahçe-Slavia Prag maçını Ricardo de Burgos yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin 20 Ekim Salı günü Kadıköy'de Slavia Prag ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Ricardo de Burgos'un yöneteceği açıklandı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 11:42 Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.
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