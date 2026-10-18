Fenerbahçe-Slavia Prag maçını Ricardo de Burgos yönetecek

Gün Başlıyor - 16 Ekim 2026 (84 Yılın Rekor Yağışı Mega Hasar Bıraktı)

84 yılın rekor yağışı mega hasar bıraktı. Ayazağa'yı sel vurdu, sokaklar hurdalık. Afetin nedeni yine dereler mi? İstanbul bugünde sağanak teyakkuzunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel uyarısı. Üsküdar Başkanvekili hayatını kaybetti. CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu. MSB'den Mekke Savunma İttifakı m... Daha Fazla Göster 84 yılın rekor yağışı mega hasar bıraktı. Ayazağa'yı sel vurdu, sokaklar hurdalık. Afetin nedeni yine dereler mi? İstanbul bugünde sağanak teyakkuzunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel uyarısı. Üsküdar Başkanvekili hayatını kaybetti. CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu. MSB'den Mekke Savunma İttifakı mesajı. Akıma kapılıp ölen Mahmut'a veda. Murat Ağırel gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gültekin için taziye mesajı. Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster