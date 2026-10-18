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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe-Slavia Prag maçını Ricardo de Burgos yönetecek

        Fenerbahçe-Slavia Prag maçını Ricardo de Burgos yönetecek

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin 20 Ekim Salı günü Kadıköy'de Slavia Prag ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Ricardo de Burgos'un yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        F.Bahçe-Slavia maçına İspanyol hakem!

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

        UEFA'nın açıklamasına göre Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.

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