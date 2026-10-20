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        Fenerbahçe taraftarından İsmail Kartal'a istifa çağrısı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonu öfke İsmail Kartal'a yöneldi. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından deneyimli teknik adam için 'istifa' tezahüratlarında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 22:07 Güncelleme:
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        İsmail Kartal'a istifa çağrısı!

        Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

        Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.

        İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.

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        #fenerbahçe
        #İsmail Kartal
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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