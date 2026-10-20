Oğuz Aydın'dan Slavia Prag'a tarihi gol!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın, Slavia Prag karşısında 4. dakikada fileleri havandırarak sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydetti.
Giriş: 20 Ekim 2026 - 20:23 Güncelleme:
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Oğuz Aydın, Slavia Prag karşısında kaydettiği golle tarihe geçti.
Milli yıldız, 4. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği şık golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Oğuz Aydın'ın attığı bu gol, sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü olarak kayıtlara geçti.
Oğuz Aydın ayrıca, bu golle birlikte Avrupa kupaları kariyerinde de ilk kez gol sevinci yaşadı.
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