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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Oğuz Aydın'dan Slavia Prag'a tarihi gol!

        Oğuz Aydın'dan Slavia Prag'a tarihi gol!

        Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın, Slavia Prag karşısında 4. dakikada fileleri havandırarak sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 20:23 Güncelleme:
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        Oğuz Aydın'dan tarihi gol!

        Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Oğuz Aydın, Slavia Prag karşısında kaydettiği golle tarihe geçti.

        Milli yıldız, 4. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği şık golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Oğuz Aydın'ın attığı bu gol, sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü olarak kayıtlara geçti.

        Oğuz Aydın ayrıca, bu golle birlikte Avrupa kupaları kariyerinde de ilk kez gol sevinci yaşadı.

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        #fenerbahçe
        #Slavia Prag
        #Oğuz Aydın
        #şampiyonlar ligi
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