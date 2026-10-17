FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi!
Süper Lig'de son sırada bulunan Eyüpspor'a FIFA tarafından 3 transfer dönemi transfer tescil yasağı getirildi.
Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:52 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Eyüpspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. Ligde son sırada yer alan İstanbul temsilcisine 3 dönem transfer yasağı verildi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Eyüpspor da yer aldı.
Yasağın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak kaydedildi.
Söz konusu yaptırım kapsamında Eyüpspor, yasak devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.
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