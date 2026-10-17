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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi!

        FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi!

        Süper Lig'de son sırada bulunan Eyüpspor'a FIFA tarafından 3 transfer dönemi transfer tescil yasağı getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        FIFA'dan Eyüpspor'a transfer yasağı!

        Trendyol Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Eyüpspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. Ligde son sırada yer alan İstanbul temsilcisine 3 dönem transfer yasağı verildi.

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Eyüpspor da yer aldı.

        Yasağın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak kaydedildi.

        Söz konusu yaptırım kapsamında Eyüpspor, yasak devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

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