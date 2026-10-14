Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Aston Villa - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı! Şampiyonlar Ligi Aston Villa Fenerbahçe maçı TRT 1 izle

        Aston Villa - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı! Şampiyonlar Ligi Aston Villa Fenerbahçe maçı TRT 1 izle

        Aston Villa-Fenerbahçe maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertli ekip, İngiliz temsilcisi karşısında puan arayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, TRT 1 yayın bilgilerini araştırıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki performansı kadar maçta sahaya çıkacak ilk 11 de merak ediliyor. Peki Aston Villa-Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir, karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte Aston Villa - Fenerbahçe maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Aston Villa ile Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, zorlu İngiltere deplasmanında başarılı bir sonuç alarak Avrupa yolculuğunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Aston Villa ise sahasında oynayacağı mücadelede taraftarının desteğini arkasına alacak. Karşılaşmanın yayın adresi ve canlı izleme seçenekleri, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Aston Villa-Fenerbahçe maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Aston Villa-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        2

        ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00 'de oynanacak.

        3

        ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Aston Villa - Fenerbahçe maçının Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        4

        ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

        Aston Villa - Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın resmî yayın bilgilerini araştırıyor. Maçın hangi platformdan yayınlanacağına ilişkin güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Aston Villa Fenerbahçe maçı izle araması yapan taraftarların, yayıncı kuruluşun resmî canlı yayın ekranını kullanması öneriliyor.

        ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 İZLE EKRANI

        Fenerbahçe taraftarları, Aston Villa karşılaşmasını TRT 1 üzerinden canlı takip edip edemeyeceklerini merak ediyor. TRT 1'in yayın akışı ve resmî internet sitesi üzerinden canlı yayın bilgileri kontrol edilebiliyor. Karşılaşmanın yayın kanalına ilişkin kesin bilgi için resmî yayın duyurularının esas alınması gerekiyor.

        6

        FB MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        FB maçı canlı izle ekranı, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki mücadelesini takip etmek isteyen taraftarların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Aston Villa deplasmanındaki karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, maç saati ve yayın bilgilerini kontrol ediyor. Canlı yayın için TRT 1 internet sitesi ve yetkili dijital platformları tercih edilebiliyor.

        7

        11'LER BELLİ OLDU!

        Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.

        Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Aké, Semedo, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Greenwood, Muriqi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yağış şiddetini artıracak

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün, yurt genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklarla ilgili bilgiler verdi. İstanbul'da yağmurun şiddetini artıracağına dikkat çekti.

        #şampiyonlar ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        Yardım çağrısında bulundular
        Yardım çağrısında bulundular
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!