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        Bursaspor'da Kelechi Iheanacho tarihe geçti!

        Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor karşısında attığı golle Türk futbol tarihine geçti. 30 yaşındaki golcü futbolcu, üst üste 10 maçta gol atma başarısı göstererek Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren Bursaspor’da golcü oyuncu Kelechi Iheanacho, geçtiğimiz hafta iç sahada Mardin 1969 Spor oynanan karşılaşmada ağları sarsarak üst üste 9. maçında gol atma başarısı göstermiş, Brezilyalı Fernandao’nun 8 maç üst üste gol atma rekorunu kırarak adını Bursaspor tarihine yazdırmıştı.

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        Iheanacho, bu hafta ise Türk futbol tarihine adını yazdırmayı başardı. Muğlaspor deplasmanında attığı 2 golle galibiyette başrolü alan tecrübeli golcü, aynı zamanda üst üste 10. maçında gol atma başarısı göstererek 9’ar maçlı Metin Oktay ve Saffet Sancaklı’yı geride bırakmayı başardı.

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        Rekorun ilk sahibi Metin Oktay, 1962-63 sezonunda üst üste 9 maçta gol atma başarısı göstermişti. 1995-96 sezonunda ise Saffet Sancaklı, Kocaelispor formasıyla üst üste 9 maçta gol atarak rekora ortak olmuştu. Nijeryalı golcü, bu sezon gösterdiği performansla Türk futbolunun önemli iki ismini geride bırakmış oldu.

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        Öte yandan Trabzonsporlu Paul Onuachu da 10 maç üst üste gol atma başarısı gösterdi. Ancak, söz konusu maçların 2 tanesinin Türkiye Kupası karşılaşması olması sebebiyle Iheanacho, lig maçların üst üste 10 karşılaşmada gol bulan ilk futbolcu oldu.

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        #bursaspor
        #Metin OKtay
        #saffet sancaklı
        #1. Lig
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