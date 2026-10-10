Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe, deplasmanda galibiyet hedeflerken Çaykur Rizespor kendi sahasında avantajını kullanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı kadar takımların sahaya hangi kadrolarla çıkacağı da merak ediliyor. Peki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi...