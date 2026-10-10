Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı izle bilgisi
Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı, Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda üç puan alarak lig yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan arayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının başlama saatini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Rizespor-FB maçı 11'leri...
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe, deplasmanda galibiyet hedeflerken Çaykur Rizespor kendi sahasında avantajını kullanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı kadar takımların sahaya hangi kadrolarla çıkacağı da merak ediliyor. Peki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi...
ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Rize’deki Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.
RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TOD platformu üzerinden de yayın seçeneklerini kontrol edebilir. Yayın için abonelik gerekebilir.
ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı beIN Sports 1 üzerinden takip edebilir. İnternet yayını için TOD platformunun yayın ve abonelik koşulları kontrol edilebilir. Rizespor-Fenerbahçe canlı izle, FB maçı hangi kanalda ve Fenerbahçe maçı canlı yayın aramaları yapan taraftarlar, karşılaşma öncesinde yayın bilgilerini doğrulayabilir.
11'LER BELLİ OLDU
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Doicaru, Can Bozdoğan, Olawoyin, Emrecan Bulut, Ali Sowe.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.