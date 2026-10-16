Habertürk Manşet programında, İstanbul'un karşı karşıya kaldığı 84 yılın en büyük yağış felaketi, rekor yağışın getirdiği yıkım ve kentleşmedeki hayati hatalar masaya yatırılıyor. Yaşanan felaketin arkasında sadece doğanın öfkesi mi var, yoksa ihmal ve yanlış planlama mı? Derede yaşanan sel facialar... Daha Fazla Göster

Habertürk Manşet programında, İstanbul'un karşı karşıya kaldığı 84 yılın en büyük yağış felaketi, rekor yağışın getirdiği yıkım ve kentleşmedeki hayati hatalar masaya yatırılıyor. Yaşanan felaketin arkasında sadece doğanın öfkesi mi var, yoksa ihmal ve yanlış planlama mı? Derede yaşanan sel facialarının acısı çabuk mu unutuldu sorusu tüm detaylarıyla deşifre ediliyor. Megakentin rekor yağışa neden hazırlıksız yakalandığından afet yönetimindeki kritik eksikliklere, altyapı yetersizliklerinden kentsel planlamadaki tehlikeli ihmallere kadar skandalın ve felaketin ağır bilançosu yayında adım adım analiz ediliyor. Zülfikar Ali Aydın soruyor; İTÜ Meteoroloji Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'u vuran rekor yağışın arkasındaki acı gerçekleri, ihmalleri ve yapılması gerekenleri tüm yönleriyle ekranlara taşıyor. İstanbul'un atlattığı büyük felaketin perde arkasını, doğa olaylarının ötesindeki insan ve planlama hatalarını ve afete dirençli kentlerin geleceğini öğrenmek isteyenler için hazırlanan bu özel yayını kaçırmayın. Daha Az Göster