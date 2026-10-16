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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Alanyaspor maçında kadro kararı!

        İsmail Kartal'dan Alanyaspor maçında kadro kararı!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek galibiyet serisi oluşturmak ve zirve yarışında yara almamak istiyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:59 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

        Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

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        Ligde oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

        Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.

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        LİGDE 21. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

        İki ekibin bugüne kadar oynadığı 20 lig mücadelesinde Fenerbahçe 12 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

        Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 44 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 21 gol gördü.

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        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 10 kez İstanbul'da karşılaştı.

        Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

        Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 22 gol sevinci yaşarken, kalesinde 9 gol gördü.

        İki takımın İstanbul'daki son maçında Alanyaspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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        F.BAHÇE'DE TEK EKSİK

        Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

        Ameliyat edildiği için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, yarın oynanacak müsabakada da kadroda olmayacak.

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        ASENSIO VE KANTE DÖNÜYOR

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, diz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle Aston Villa maçında kadroya almadığı Marco Asensio'yu Corendon Alanyaspor mücadelesinde sahaya sürmeyi planlıyor.

        Dizine darbe aldığı için İngiltere'deki maçta süre almayan N'Golo Kante de yarınki müsabakada forma giyebilecek.

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        F.BAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE ALDI

        Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında ligde oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

        Alanyaspor'un 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de 2-1 kazandığı mücadelenin ardından oynanan son 9 maçta Fenerbahçe, rakibine mağlup olmadı.

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        #süper lig
        #Alanyaspor
        #fenerbahçe
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