Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra sahalara döndü!

İRFAN CAN'IN 3 GOLÜ GEÇERLİ SAYILMADI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Alanyaspor karşısında şanssız bir maç geçirdi. Maçın 18 ve 47. dakikalarında 2 kez topu filelere gönderen İrfan Can'ın golleri VAR'dan döndü. Tecrübeli oyuncu, 52. dakikada bir kez daha topu filelere gönderdi ancak bu sefer de ofsayt kararı verildi.