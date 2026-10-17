Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra sahalara döndü!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sahalara döndü. Son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 568 gün sonra sahaya adım attı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.
LUKAKU SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve oldukça istekli görünen tecrübeli oyuncu, 40. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
MERT HAKAN 568 GÜN SONRA
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sahalara döndü. Sarı-lacivertli formayla son olarak 28 Mart 2025 tarihinde deplasmandaki Bodrum FK müsabakasında forma giyen Mert Hakan, 568 gün sonra Alanyaspor karşısında 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olarak formasına kavuştu.
Mert Hakan, Kadıköy'de ise son olarak 16 Mart 2025 tarihinde Samsunspor'a karşı forma giymişti.
PENALTIDAN YARARLANAMADI
Fenerbahçe, müsabakanın 18. dakikasında penaltı fırsatından yararlanamadı. Sarı-lacivertliler, 16. dakikada Levent Mercan'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına 18. dakikada geçen Mason Greenwood'un vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında İrfan Can Kahveci topu filelere gönderdi ancak ihlal nedeniyle hakem golü geçerli saymadı.
İRFAN CAN'IN 3 GOLÜ GEÇERLİ SAYILMADI
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Alanyaspor karşısında şanssız bir maç geçirdi. Maçın 18 ve 47. dakikalarında 2 kez topu filelere gönderen İrfan Can'ın golleri VAR'dan döndü. Tecrübeli oyuncu, 52. dakikada bir kez daha topu filelere gönderdi ancak bu sefer de ofsayt kararı verildi.
GREENWOOD PENALTIDA ETKİSİZ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, bu sezon penaltı atışlarında etkisiz bir performans gösterdi. Bu sezon penaltı noktasına 3. kez gelen Greenwood, bu penaltıların 2'sinden faydalanamadı.
Konyaspor karşısında 20. dakikada penaltı kaçıran Greenwood, Eyüpspor karşısında ise topu filelere göndermişti. İngiliz oyuncu, Alanyaspor karşısında da 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.