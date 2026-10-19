Fenerbahçe'nin konuğu Slavia Prag! Hedef Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra ilk galibiyet

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.