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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe'nin konuğu Slavia Prag! Hedef Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra ilk galibiyet

        Fenerbahçe'nin konuğu Slavia Prag! Hedef Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra ilk galibiyet

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, lig aşamasındaki üçüncü maçında yarın akşam Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. İlk 2 maçtan 1 puan çıkaran sarı-lacivertliler, puansız Slavia'yı yenerek Devler Ligi'nde 18 yıl sonra ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Fenerbahçe'de Asensio ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal ise kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak.

        Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.

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        18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iç sahada 1-1'lik Roma beraberliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, geçen hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı.

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        Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Slavia Prag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra ilk galibiyetine imza atmak istiyor. Sarı-lacivertliler Devler Ligi'ndeki son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea'ye karşı 2-1'lik skorla almıştı.

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        Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde şu ana kadar puanı olmayan takımlardan. İlk maçında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

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        2 EKSİK

        Fenerbahçe, Slavia Prag maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür'ün yanı sıra, önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, yarınki maçta oynayamayacak.

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        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muriqi

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