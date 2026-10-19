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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?

        Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de oynanacak kritik mücadelede taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe - Slavia Prag maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Slavia Prag maçının oynanacağı tarih ve bilet fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak. İstanbul'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde üç puan kazanmayı hedefliyor. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyenler Fenerbahçe - Slavia Prag maçının canlı yayın bilgisini, stadyumda izlemek isteyenler ise bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, biletler ne kadar? İşte Fenerbahçe - Slavia Prag maçı muhtemel 11'leri...

        2

        FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesi, 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        18 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 adet bilet)

        18 Ekim 2026 Pazar günü saat 17.00 itibarıyla Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyelerine (1 Adet Bilet)

        19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla da genel satışa sunuldu.

        Satışlar sadece www.passo.com.tr ve passo mobil uygulama üzerinden yapılacaktır.

        5

        FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.500,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.000, 00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 6.750,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.000,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 11.500,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 13.500,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 16.000,00 TL

        MARATON ALT adidas E BLOK: 24.000,00 TL

        FENERIUM ALT E BLOK VIP: 55.000,00 TL

        6

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muriqi

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