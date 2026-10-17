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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Aleksey Batrakov için flaş transfer itirafı!

        Aleksey Batrakov için flaş transfer itirafı!

        Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Aleksey Batrakov için, eski Rus futbolcu Igor Korneev'den flaş bir transfer itirafı geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Futbolculuk döneminde Barcelona forması giyen eski Rus futbolcu Igor Korneev'den, Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Aleksey Batrakov itirafı geldi.

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        "BARCELONA'YA ÖNERDİM"

        Korneev, "Batrakov'u Barcelona'ya önerdim. Deco, onu tanıyor ve Flick de muhtemelen tanıyordur. Anlaşılan Barcelona, bunun için erken olduğuna karar verdi." dedi.

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        "ATLETICO MADRID'E DE ÖNERDİM"

        Korneev, "Batrakov'u, Atletico Madrid'e de önerdim. Yani her şey mümkün." şeklinde konuştu.

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        Galatasaray'da şu ana kadar 7 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 355 dakika sahada kaldı.

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        25 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

        Galatasaray, Batrakov için Lokomotiv Moskova kulübüne 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Ayrıca sarı-kırmızılı takım, oyuncunun bir sonraki satış kârından Rus ekibine yüzde 15 pay verecek.

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        #batrakov
        #transfer
        #aleksey batrakov
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