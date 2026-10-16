Lesley Ugochukwu'dan ayrılık isteği!
Galatasaray'ın sezon başındaki ilk hamlesi olarak büyük beklentilerle Burnley'den 1 yıllığına kiralanan Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı kulüpte aradığını bulamadı. 22 yaşındaki Fransız orta saha, devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Geldiği günden bu yana hem takıma hem de lige adaptasyon sağlamakta büyük zorluk çeken 22 yaşındaki Fransız orta saha, devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Torreira ve Lemina’nın gölgesinde kalarak rotasyon oyuncusu olmaktan öteye gidemeyen genç futbolcu, şu ana kadar yalnızca 6 karşılaşmada görev alabildi.
Kontratında 26.6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan ve 25 maça çıkması halinde bu şartı devreye girecek olan Ugochukwu için bu ihtimal artık çok düşük.
Kadro planlamasında kendine yer bulamayan oyuncu ocak ayına kadar kalan tüm maçlarda oynasa dahi en fazla 19 müsabakaya ulaşabiliyor.
İstanbul’daki uyum sürecini aşamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu’nun devre arasında ayrılmak istemesi üzerine yönetim de sezon sonunu bekleme kararından vazgeçti.
Ocak ayında Fransız oyuncuyla vedalaşmayı planlayan sarı-kırmızılılar, böylece +4 yabancı kontenjanında da yer açmış olacak.