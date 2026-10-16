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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lesley Ugochukwu'dan ayrılık isteği!

        Lesley Ugochukwu'dan ayrılık isteği!

        Galatasaray'ın sezon başındaki ilk hamlesi olarak büyük beklentilerle Burnley'den 1 yıllığına kiralanan Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı kulüpte aradığını bulamadı. 22 yaşındaki Fransız orta saha, devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

        Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Geldiği günden bu yana hem takıma hem de lige adaptasyon sağlamakta büyük zorluk çeken 22 yaşındaki Fransız orta saha, devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

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        Torreira ve Lemina’nın gölgesinde kalarak rotasyon oyuncusu olmaktan öteye gidemeyen genç futbolcu, şu ana kadar yalnızca 6 karşılaşmada görev alabildi.

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        Kontratında 26.6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan ve 25 maça çıkması halinde bu şartı devreye girecek olan Ugochukwu için bu ihtimal artık çok düşük.

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        Kadro planlamasında kendine yer bulamayan oyuncu ocak ayına kadar kalan tüm maçlarda oynasa dahi en fazla 19 müsabakaya ulaşabiliyor.

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        İstanbul’daki uyum sürecini aşamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu’nun devre arasında ayrılmak istemesi üzerine yönetim de sezon sonunu bekleme kararından vazgeçti.

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        Ocak ayında Fransız oyuncuyla vedalaşmayı planlayan sarı-kırmızılılar, böylece +4 yabancı kontenjanında da yer açmış olacak.

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