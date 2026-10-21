Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde maç takvimi gündem oldu. Derbi tarihinin değiştirilmesi ihtimali üzerine futbolseverler, TFF'den çıkacak kararı yakından takip etti. Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında konu değerlendirilirken karşılaşmanın tarihinin aynı kalmasına karar verildi. Böylece derbinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin merak edilen sorular da yanıt buldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte derbinin tarihi ve maç programına ilişkin son bilgiler…