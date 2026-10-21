Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihi değişti mi?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürerken karşılaşmanın tarihiyle ilgili yaşanan gelişmeler futbolseverlerin gündemine geldi. Derbinin oynanacağı tarihin değiştirilmesi gündeme gelirken gözler Türkiye Futbol Federasyonundan gelecek açıklamaya çevrildi. TFF Yönetim Kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda kritik konu değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından derbinin tarihinde değişikliğe gidilmediği bildirildi. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, dev karşılaşmanın başlama saati ve maç takvimine ilişkin ayrıntıları araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbi tarihi...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde maç takvimi gündem oldu. Derbi tarihinin değiştirilmesi ihtimali üzerine futbolseverler, TFF'den çıkacak kararı yakından takip etti. Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında konu değerlendirilirken karşılaşmanın tarihinin aynı kalmasına karar verildi. Böylece derbinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin merak edilen sorular da yanıt buldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte derbinin tarihi ve maç programına ilişkin son bilgiler…
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihinin değiştirilmesi gündeme gelmişti. Konuyla ilgili değerlendirmeler, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun toplantısında ele alındı. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihinde değişiklik yapılmadığı bildirildi. Buna göre karşılaşma, mevcut maç takviminde belirtilen tarihte oynanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.