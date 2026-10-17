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        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni mağlup ederek puanını 19'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar 2018'den bu yana Gençlerbirliği'ne kaybetmiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Aslan, liderliğine devam etti.

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        DERBİ ÖNCESİ HATA YAPMADI

        Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasıyla üst üste 2, toplamda da 6. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta pazartesi günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Cimbom derbi öncesinde de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Fransa'da Lille ile mücadele edecek.

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        OKAN BURUK, GALATASARAY İLE 150. LİG MAÇINA ÇIKTI

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği müsabakasıyla sarı-kırmızılıların başında Süper Lig'de 150. maçına çıktı. Buruk, söz konusu müsabakalarda 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu dönemdeki 2 hükmen galibiyet bu listeye eklenmedi. Galatasaray, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonun geri kalanında ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK müsabakalarını hükmen 3-0 kazandı.

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        DEPLASMANDA 3. GALİBİYET

        Galatasaray, Gençlerbirliği mücadelesiyle bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 4. maçını oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayla birlikte dış sahadaki 3. galibiyetini kazandı. Aslan diğer karşılaşmalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0 kaybetti.

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        LİGDE 3. KEZ KALESİNİ GOLE KAPADI

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 17 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçıyla bu sezon ligde 3. kez kalesini gole kapadı. Cimbom ligde Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerinde gol yememişti.

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        2018'DEN BERİ GENÇLERBİRLİĞİ'NE KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Gençlerbirliği'ne Süper Lig'de son olarak 9 Nisan 2018 tarihinde deplasmanda 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından ligde rakibiyle oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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        #galatasaray
        #gençlerbirliği
        #süper lig
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