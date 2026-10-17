Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor

DERBİ ÖNCESİ HATA YAPMADI

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasıyla üst üste 2, toplamda da 6. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta pazartesi günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Cimbom derbi öncesinde de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Fransa'da Lille ile mücadele edecek.