Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray lige konsantre! Rakip Gençlerbirliği

        Galatasaray lige konsantre! Rakip Gençlerbirliği

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Başkent'te son 10 maçta sadece 4 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak Barcelona mağlubiyetini unutturmak ve ligde liderliğini sürdürmek istiyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

        Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

        2

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.

        Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.

        3

        G.SARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı ekipte yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Uruguaylı Lucas Torreira ve Fransız Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak.

        Ayrıca sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun da yarın oynaması beklenmiyor.

        4

        OKAN BURUK KULÜBEYE DÖNÜYOR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak.

        Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, 7. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlamasıyla yarın kulübeye geri dönecek.

        5

        SÜPER LİG'DE 101. RANDEVU

        Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında geride kalan 100 maçta sarı-kırmızılılar 57, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

        Lig maçlarında Galatasaray'ın 177 golüne, Gençlerbirliği 104 golle yanıt verdi.

        6

        OKAN BURUK 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor.

        Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.

        Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 212 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.

        7

        BAŞKENT'TE 10 MAÇTA 4 GALİBİYET

        Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 10 maçın 4'ünü kazandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, 2011-2012 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 4 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

        Bu müsabakalarda 12 kez ağları sarsan Galatasaray, 8 gol yedi.

        8

        OKAN BURUK'UN 150. LİG MAÇI

        Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. Süper Lig maçına yarın çıkacak.

        Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 2022-2023 sezonundan beri çıktığı 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

        Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 353 kez ağları sarsarken, 125 gol yedi.

        Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 149 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.

        9

        BARCELONA MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İspanya devi Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak için yarın sahaya çıkacak.

        Galatasaray, Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak, Süper Lig'de liderliğini sürdürmeye çalışacak.

        10
        ÖNERİLEN VİDEO

        Uçum, seçim için tarih verdi

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Seçimin 2028 mart veya nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti" açıklamasında bulundu

        #galatasaray
        #gençlerbirliği
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        Trump'tan İran'a bomba tehdidi
        Trump'tan İran'a bomba tehdidi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        İstanbul barajlarında 2 gündeki artış açıklandı
        İstanbul barajlarında 2 gündeki artış açıklandı
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        İstanbul'da ortalama konut fiyatı 9 milyon TL'yi aştı
        İstanbul'da ortalama konut fiyatı 9 milyon TL'yi aştı
        Konut satışında düşüş
        Konut satışında düşüş
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        "Evin önü göl oldu"
        "Evin önü göl oldu"
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        Avukatından açıklama
        Avukatından açıklama
        Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı
        Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı