Galatasaray lige konsantre! Rakip Gençlerbirliği
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Başkent'te son 10 maçta sadece 4 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak Barcelona mağlubiyetini unutturmak ve ligde liderliğini sürdürmek istiyor...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.
Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.
G.SARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Uruguaylı Lucas Torreira ve Fransız Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak.
Ayrıca sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun da yarın oynaması beklenmiyor.
OKAN BURUK KULÜBEYE DÖNÜYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak.
Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, 7. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlamasıyla yarın kulübeye geri dönecek.
SÜPER LİG'DE 101. RANDEVU
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 100 maçta sarı-kırmızılılar 57, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 177 golüne, Gençlerbirliği 104 golle yanıt verdi.
OKAN BURUK 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor.
Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 212 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.
BAŞKENT'TE 10 MAÇTA 4 GALİBİYET
Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 10 maçın 4'ünü kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2011-2012 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 4 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
Bu müsabakalarda 12 kez ağları sarsan Galatasaray, 8 gol yedi.
OKAN BURUK'UN 150. LİG MAÇI
Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. Süper Lig maçına yarın çıkacak.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 2022-2023 sezonundan beri çıktığı 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 353 kez ağları sarsarken, 125 gol yedi.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 149 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.
BARCELONA MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İspanya devi Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak için yarın sahaya çıkacak.
Galatasaray, Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak, Süper Lig'de liderliğini sürdürmeye çalışacak.