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        Haberler Spor Futbol Hoffenheim - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

        Hoffenheim - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarında yoluna galibiyetle devam etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda üç puan mücadelesi verdi. Peki, Hoffenheim - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Hoffenheim - Beşiktaş maçı sonucu, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 00:00 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona etkili bir başlangıç yapmıştı. Peki, Hoffenheim - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Hoffenheim - Beşiktaş maçı sonucu, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

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        HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

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        HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

        Beşiktaş'ın gollerini 60. dakikada Murillo ile 72 ve 79. dakikalarda Oh kaydetti. Alman ekibinin gollerini ise 68. dakikada Asllani ve 87. dakiakda Machida attı.

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        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor.

        Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı. Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.

        Tedavilerine devam edilen Milot Rashica da Hoffenheim karşısında görev yapamayacak. Öte yandan mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve bu sabah yapılan antrenmana katılmayan Dusan Vlahovic de kamp kadrosuna alınmadı.

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