UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona etkili bir başlangıç yapmıştı. Peki, Hoffenheim - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Hoffenheim - Beşiktaş maçı sonucu, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...