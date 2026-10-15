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        Haberler Spor Futbol KuPS-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? KuPS - Trabzonspor maçı izle

        KuPS-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? KuPS - Trabzonspor maçı izle

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında başarılı bir başlangıç yapmak isteyen bordo-mavililer, deplasmanda galibiyet arayacak. Futbolseverler, kritik karşılaşma öncesinde KuPS - Trabzonspor mücadelesinin maç saatini ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Bordo-mavili taraftarlar, takımlarının Avrupa sınavını canlı takip etmek için yayın seçeneklerini inceliyor. Peki, KuPS-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, TS maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte UEFA Konferans Ligi KuPS - Trabzonspor maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 18:17 Güncelleme:
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        1

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Finlandiya ekibi KuPS'un konuğu oluyor. Bordo-mavililer, Avrupa serüvenine deplasmanda alacağı iyi bir sonuçla başlamayı hedefliyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri taraftarların gündemindeki yerini aldı. Peki, KuPS Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? İşte KuPS - Trabzonspor maçı TRT 1 canlı izle sayfası...

        2

        KUPS–TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        KuPS - Trabzonspor maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

        3

        KUPS–TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        KuPS–Trabzonspor karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        KUPS–TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

        Trabzonspor'un Avrupa mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayını üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Dijital yayın için tabii platformundaki güncel yayın programı kontrol edilebilir.

        KUPS–TRABZONSPOR MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DAKİ HEDEFİ

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalardan puanlar alarak üst tura yükselme hedefini gerçekleştirmek istiyor. KuPS deplasmanında alınacak sonuç, bordo-mavililerin lig aşamasına nasıl başlayacağı açısından önem taşıyor. Teknik heyetin tercih edeceği kadro ve maç içindeki performans, karşılaşmanın sonucunda belirleyici olacak.

        6

        KUPS–TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        KuPS–Trabzonspor mücadelesi, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammela Stadyumu'nda oynanacak. KuPS, Kuopio kentini temsil etmesine rağmen Avrupa kupalarındaki bu iç saha karşılaşmasını Tampere'de gerçekleştirecek.

        7

        MUHTEMEL 11'LER

        KuPS Kuopio: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Gasc, Pennanen, Luyeye-Lutumba, Jyry, Armah, Parzyszek

        Trabzonspor: Onana, Ozan, Samet, Cenk, Pina, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu

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