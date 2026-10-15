KuPS-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? KuPS - Trabzonspor maçı izle
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında başarılı bir başlangıç yapmak isteyen bordo-mavililer, deplasmanda galibiyet arayacak. Futbolseverler, kritik karşılaşma öncesinde KuPS - Trabzonspor mücadelesinin maç saatini ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Bordo-mavili taraftarlar, takımlarının Avrupa sınavını canlı takip etmek için yayın seçeneklerini inceliyor. Peki, KuPS-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, TS maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte UEFA Konferans Ligi KuPS - Trabzonspor maçı canlı izle ekranı...
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Finlandiya ekibi KuPS'un konuğu oluyor. Bordo-mavililer, Avrupa serüvenine deplasmanda alacağı iyi bir sonuçla başlamayı hedefliyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri taraftarların gündemindeki yerini aldı. Peki, KuPS Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? İşte KuPS - Trabzonspor maçı TRT 1 canlı izle sayfası...
KUPS–TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
KuPS - Trabzonspor maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
KUPS–TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
KuPS–Trabzonspor karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KUPS–TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
Trabzonspor'un Avrupa mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayını üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Dijital yayın için tabii platformundaki güncel yayın programı kontrol edilebilir.
KUPS–TRABZONSPOR MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DAKİ HEDEFİ
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalardan puanlar alarak üst tura yükselme hedefini gerçekleştirmek istiyor. KuPS deplasmanında alınacak sonuç, bordo-mavililerin lig aşamasına nasıl başlayacağı açısından önem taşıyor. Teknik heyetin tercih edeceği kadro ve maç içindeki performans, karşılaşmanın sonucunda belirleyici olacak.
KUPS–TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
KuPS–Trabzonspor mücadelesi, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammela Stadyumu'nda oynanacak. KuPS, Kuopio kentini temsil etmesine rağmen Avrupa kupalarındaki bu iç saha karşılaşmasını Tampere'de gerçekleştirecek.