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        Haberler Spor Futbol Lille-Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu

        Lille-Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla takip ettiği mücadelede sarı-kırmızılı temsilcimiz sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada erken gelen golün ardından iki takım da hücumda etkili olmaya çalıştı. Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Batrakov, Berke Özer'in kendi kalesine attığı gol ve Victor Osimhen kaydetti. Lille cephesinde ise Diaoune attığı iki golle takımının skoruna katkı sağladı. Peki, Lille-Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Lille-Galatasaray maç sonucu, gol dakikaları ve Şampiyonlar Ligi puan durumuna ilişkin ayrıntılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        Lille-Galatasaray karşılaşması, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer aldı. Deplasmanda mücadele eden Galatasaray, rakibini 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Yunus Akgün'ün ikinci dakikada attığı golle başlayan karşılaşmada Lille, Diaoune'nin golleriyle karşılık verdi. Sarı-kırmızılı ekip, maçın ilerleyen dakikalarında bulduğu gollerle üstünlüğünü korudu. Peki, Lille-Galatasaray maçında golleri kimler attı ve puan durumu nasıl şekillendi? İşte maçın skoru, gol dakikaları ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumu.

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        LILLE-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan Lille-Galatasaray karşılaşması 4-2 sona erdi. Galatasaray, Fransa deplasmanında aldığı galibiyetle Devler Ligi'nde önemli bir sonuç elde etti. Mücadelede iki takım da hücumda etkili olurken sarı-kırmızılılar dört golle üç puana uzandı.

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        LILLE-GALATASARAY MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

        Lille-Galatasaray maçında toplam altı gol kaydedildi. Galatasaray'ın golleri Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira'nın rakip kaleye yönelen golü ve Victor Osimhen'den geldi. Lille'in iki golünü ise Soriba Diaoune attı.

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        Karşılaşmanın gol dakikaları şöyle:

        2. dakika: Yunus Akgün (Galatasaray)

        7. dakika: Soriba Diaoune (Lille)

        39. dakika: Soriba Diaoune (Lille)

        44. dakika: Aleksey Batrakov'un kendi kalesine attığı gol (Galatasaray lehine)

        52. dakika: Lucas Torreira (Galatasaray)

        61. dakika: Victor Osimhen (Galatasaray)

        Galatasaray, karşılaşmayı 4-2 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

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        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

        Lille karşısında aldığı galibiyetle Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 3'e çıkardı. Fransız temsilcisi Lille ise bu maçın ardından puan alamadı.

        Bu sonuçla an itibarıyla Galatasaray 3 puanla 24. sıraya yükseldi.

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