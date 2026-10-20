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        Haberler Spor Futbol Lille Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille Galatasaray maçı ertelenecek mi?

        Lille Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille Galatasaray maçı ertelenecek mi?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa arenasındaki üçüncü maçında ilk puanlarını alabilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, Lille - Galatasaray maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi, şifresiz mi? İşte Lille - Galatasaray maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 21:42 Güncelleme:
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        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ilk iki maçta aldığı sonuçların ardından Avrupa arenasında yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 yayın akışını ve karşılaşmanın başlama saatini araştırıyor. Peki, Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

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        LİLLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Lille - Galatasaray maçı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü 19.45'te oynanacak.

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        LİLLE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Lille - Galatasaray karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, tabii platformundaki yayın seçeneklerini de kontrol edebilir. Yayın akışında olası bir değişiklik yaşanmaması için maç günü yayıncı kuruluşun duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

        4

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

        Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde bugünden itibaren iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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        LİLLE - GALATASARAY MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

        Lille - Galatasaray maçının seyircili oynanması bekleniyor.

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        LİLLE - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

        Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'den, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Lille-Galatasaray ve PSG-Barcelona karşılaşmalarının ertelenmesinin gündemde olmadığı belirtildi.

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