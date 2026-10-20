AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: "Kalıcı çözüm için dönüşüm sürecini başlatmalıyız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ile birlikte Alibeyköy Deresi çevresinde selden zarar gören evleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Bölgede 76 bina ve 100'ün üzerinde konutun bulunduğunu belirten Özdemir, kalıcı çözüm için ye... Daha Fazla Göster AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ile birlikte Alibeyköy Deresi çevresinde selden zarar gören evleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Bölgede 76 bina ve 100'ün üzerinde konutun bulunduğunu belirten Özdemir, kalıcı çözüm için yerinde dönüşüm çağrısında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü açıklayan Özdemir, Bakanlığın dönüşüm sürecine destek vereceğini söyledi. (İHA) Daha Az Göster