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        Haberler Spor Futbol Lille Galatasaray maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Lille Galatasaray maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde Lille Galatasaray maçının tarihi, maç saati ve canlı yayın bilgisi araştırılıyor. Peki, Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri ve maç kadrosuna ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 21:16 Güncelleme:
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille karşısında önemli bir sınav verecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa mücadelesini canlı takip etmek için maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Lille ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, her iki takımın da puan mücadelesi açısından önem taşıyor. Peki, Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille Galatasaray maçının tarihi, saati, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal bilgisi...

        2

        LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Lille ile Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak.

        3

        LILLE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fransa'daki Pierre-Mauroy Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele,TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        LILLE - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

        Lille - Galatasaray karşılaşmasının TRT 1 üzerinden şifresiz yayınlanacak. Böylece futbolseverler, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesini televizyonlarından ücretsiz takip edebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler de tabii platformunun resmi yayın seçeneklerini kontrol edebilir.

        5

        EKSİKLER

        Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao, sakatlığı sebebiyle görev alamayacak.

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle Lille karşısında forma giyemeyecek.

        Leao, böylece 2018-2019 sezonunda formasını terlettiği Lille karşısında mücadele etme şansını kaçıracak.

        Ayrıca dün antrenmanın tamamında takımla çalışan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.

        Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.

        Fransa ekibi Lille'de maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Organizasyonun ilk haftasında Real Betis'e 3-2 yenildikleri maçta rakip takım sporcusuna dirsek attığı için direkt kırmızı kart gören ve bu yüzden 3 maç ceza alan Ethan Mbappe, forma giyemeyecek. Ayrıca Tiago Santos da çapraz bağ sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.

        Öte yandan Arsenal karşılaşmasında sakatlanan ve Brest'e karşı forma giymeyen Berke Özer ile Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumu maç günü belli olacak.

        6

        11'LER BELLİ OLDU

        LILLE

        Berke, Goffi, Alexsandro, Ngoy, Verdonk, Andre, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Bentaleb, Diaoune.

        GALATASARAY

        Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

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