Spor yazarları Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçını değerlendirdi: Hangi maçta 3 puan alacaksın?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesini değerlendirdi
"NET HATASI VAR"
UĞUR MELEKE: "Yenilen birinci golde Guendouzi’nin net bir hatası var. Sırtı dönük aldığı paslarda Gençlerbirliği ve Slavia önünde benzer hatalar yapması acaba saçının görüşünü kısıtlamasıyla ilgili olabilir mi diye düşünmeye başladım ben artık. Ayrıca sahanın iyilerinden Oğuz’un oyundan erken çıkıp Kerem’in kalması da akıl almaz bir karardı bence. O değişiklikten sonra Slavia Prag’lı futbolcuların puan için daha fazla umutlandığına eminim ben." [Hürriyet]
"HANGİ MAÇTA 3 PUAN ALACAKSIN?"
GÜNTEKİN ONAY: "Tuhaf olan şu takımın dayanıklılığı en yüksek oyuncusu 35 yaşındaki Kante... Emektar Fransız maç boyunca çok efor sarfetti, top kazandı, dribbling yaptı, az pas hatasıyla oynadı. Ayrıca Nene asla bu seviyenin oyuncusu değil. Topun rakip yarı alanda Fenerbahçe’de kalmamasının nedenlerinden biri Nene’nin saha içindeki varlığı... Top tutamıyor, ikili mücadelelerde çok kuvvetsiz kalıyor. Asla harika futbol oynayan Oğuz çıkmamalıydı.
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Liginde bundan sonraki maçı Liverpool ile... 2-0 öne geçtiğin bir maçta grubun en mütevazı takımlarından birini yenemiyorsan 3 puanı hangi maçta alacaksın?" [Hürriyet]
"FENERBAHÇE İÇİN KABUS OLDU"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe için sonuç kabus oldu. Bu maç için İsmail Kartal'a yapacağım olumsuz bir eleştiri yok. Çünkü değişik bir düzen denedi. Oğuz'u sağ açıkta, Greenwood'u forvet arkası orta sahada oynattı. Ben bunu çok doğru bulmasam da bu iki oyuncudan 11 dakikada iki gol buldu. Bir de Nene'yi oyuna aldıktan bir dakika sonra Nene golü atsa bu da Kartal'ın doğru hamlesi olacaktı. Maalesef futbol biraz da şans istiyor. Bu şoktan sonra ikinci şok da derbi öncesi kadroda alternatifi olmayan tek oyuncu olan Ake'nin sakatlığıydı. Şu da bir gerçek; seviyemizde olmayan bir takım bile bizim takımları zorluyor." [Sabah]
"İSMAİL KARTAL İLE OLMAZ!"
HALİL ÖZER: "Fenerbahçe’nin artık İsmail hoca ile olmayacağını anlaması için başına kaç tane daha felaket gelmesi gerekir..
Bence dün aldığı beraberlik Aston Villa maçından bile daha ağır bir sonuç. Yani bu hocayla bu işler artık olmuyor. Adam yetersiz ve hocalık yetenekleri eksik. Koskoca kulüp böylesine yoksun bir hocaya bu kadar nasıl bağımlı olabilir. İnanılır gibi değil." [Milliyet]
"İLK 24 VADETMİYOR"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Slavia Prag güç ve kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin yanına bile yaklaşamaz. Bu takımı da yenemiyorsan, hangi maçı kazanacaksın Fenerbahçe! Burası Şampiyonlar Ligi! Yerel liglere benzemez burası! 90 dakika oyun ciddiyeti ister! Evinde oynuyorsun! Hem de 50 bin taraftarın desteğini arkasına alarak maça çıkıyorsun!
Beraberliğe üzülüyoruz, kahroluyoruz! Çünkü Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf halkasıydı. Sonuç olarak üç maçta iki puana ulaştı Fenerbahçe! Ama bu futbol ve Şampiyonlar Ligi'ndeki vasat oyun, 25 milyon Fenerbahçe taraftarına ilk 24'ü vadetmiyor! Yazık çok yazık oldu!" [Fotomaç]