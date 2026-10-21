Spor yazarları Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçını değerlendirdi: Hangi maçta 3 puan alacaksın?

"HANGİ MAÇTA 3 PUAN ALACAKSIN?"

GÜNTEKİN ONAY: "Tuhaf olan şu takımın dayanıklılığı en yüksek oyuncusu 35 yaşındaki Kante... Emektar Fransız maç boyunca çok efor sarfetti, top kazandı, dribbling yaptı, az pas hatasıyla oynadı. Ayrıca Nene asla bu seviyenin oyuncusu değil. Topun rakip yarı alanda Fenerbahçe’de kalmamasının nedenlerinden biri Nene’nin saha içindeki varlığı... Top tutamıyor, ikili mücadelelerde çok kuvvetsiz kalıyor. Asla harika futbol oynayan Oğuz çıkmamalıydı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Liginde bundan sonraki maçı Liverpool ile... 2-0 öne geçtiğin bir maçta grubun en mütevazı takımlarından birini yenemiyorsan 3 puanı hangi maçta alacaksın?" [Hürriyet]