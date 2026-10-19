Trabzonspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı golleri ve önemli anları
Trendyol Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide Trabzonspor rakibini mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı golleri, skoru ve maç özetine ilişkin tüm merak edilenler...
Trabzonspor Süper Lig’in 8. hafta kapanış maçında Beşiktaş'ı ağırladı. Trabzon’daki Papara Park’ta oynanan kritik mücadelede Trabzonspor rakibini 2-0'lık skorla yenerek puanını 16'ya yükseltti. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı golleri, skoru ve maç özetine ilişkin tüm merak edilenler...
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Mohamed Salah attı.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LERİ BELLİ OLDU
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
Andre Onana, Wagner Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Dju.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk müsabaka, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 143 mücadelenin 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 49'undan ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, rakip fileleri 199 kez havalandırırken bordo-mavililer ise 165 gol kaydetti.