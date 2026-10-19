Trabzonspor Süper Lig’in 8. hafta kapanış maçında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak mücadelede tribünlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Teknik direktörler Thomas Reis ve Vincenzo Italiano yönetimindeki takımlar, kritik karşılaşmada avantaj elde etmek istiyor. Maç öncesinde kadro tercihleri ve sahaya çıkması beklenen futbolcular da gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, TS, BJK maçı nasıl izlenir? İşte Trabzonspor - Beşiktaş derbi maçı izle bilgisi...