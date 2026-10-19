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        Haberler Spor Futbol Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Dev maçta 11'ler belli oldu!

        Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Dev maçta 11'ler belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bordo-mavililer taraftarının desteğini arkasına alırken siyah-beyazlılar zorlu deplasmanda üç puan arayacak. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor - Beşiktaş maçı 11'leri de belli oldu. Futbolseverler, 'TS-BJK maçı canlı izle' Trabzonspor - Beşiktaş maçı başlama saati seçeneklerini ve karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Beşiktaş derbisi canlı izle ekranı, maçın başlama saati ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 19:01 Güncelleme:
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        1

        Trabzonspor Süper Lig’in 8. hafta kapanış maçında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak mücadelede tribünlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Teknik direktörler Thomas Reis ve Vincenzo Italiano yönetimindeki takımlar, kritik karşılaşmada avantaj elde etmek istiyor. Maç öncesinde kadro tercihleri ve sahaya çıkması beklenen futbolcular da gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, TS, BJK maçı nasıl izlenir? İşte Trabzonspor - Beşiktaş derbi maçı izle bilgisi...

        2

        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor - Beşiktaş derbisi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

        3

        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LERİ BELLİ OLDU

        Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

        Andre Onana, Wagner Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Dju.

        5

        TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

        Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

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        İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

        İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk müsabaka, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 143 mücadelenin 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 49'undan ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, rakip fileleri 199 kez havalandırırken bordo-mavililer ise 165 gol kaydetti.

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