UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın ilk 11'i belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı geride kalırken, haftanın en iyi performans gösteren oyuncularından kurulu ilk 11 açıklandı. İşte detaylar...
Giriş: 22 Ekim 2026 - 20:09 Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i belli oldu.
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Avrupa futbolunun önde gelen yıldızlarının yer aldığı kadroda Kylian Mbappe, Harry Kane, Phil Foden, Declan Rice ve Desire Doue gibi isimler dikkat çekti.
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İşte 3-5-2 formatına göre haftanın ilk 11'i:
4
YANN SOMMER (CLUB BRUGGE)
5
CARLOS AUGUSTO (INTER)
6
LUTSHAREL GEERTRUIDA (PSV EINDHOVEN)
7
XAVIER MBUYAMBA (LASK LINZ)
8
DESIRE DOUE (PSG)
9
SCOTT McTOMINAY (NAPOLI)
10
DECLAN RICE (ARSENAL)
11
NICO PAZ (COMO)
12
PHIL FODEN (MANCHESTER CITY)