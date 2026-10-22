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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın ilk 11'i belli oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın ilk 11'i belli oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı geride kalırken, haftanın en iyi performans gösteren oyuncularından kurulu ilk 11 açıklandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 20:09 Güncelleme:
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i belli oldu.

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        Avrupa futbolunun önde gelen yıldızlarının yer aldığı kadroda Kylian Mbappe, Harry Kane, Phil Foden, Declan Rice ve Desire Doue gibi isimler dikkat çekti.

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        İşte 3-5-2 formatına göre haftanın ilk 11'i:

        4

        YANN SOMMER (CLUB BRUGGE)

        5

        CARLOS AUGUSTO (INTER)

        6

        LUTSHAREL GEERTRUIDA (PSV EINDHOVEN)

        7

        XAVIER MBUYAMBA (LASK LINZ)

        8

        DESIRE DOUE (PSG)

        9

        SCOTT McTOMINAY (NAPOLI)

        10

        DECLAN RICE (ARSENAL)

        11

        NICO PAZ (COMO)

        12

        PHIL FODEN (MANCHESTER CITY)

        13

        HARRY KANE (BAYERN MUNIH)

        14

        KYLIAN MBAPPE (REAL MADRID)

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