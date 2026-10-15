UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı sona ererken, en başarılı 11 futbolcudan kurulu haftanın ilk 11'i açıklandı.
Giriş: 15 Ekim 2026 - 21:03 Güncelleme:
1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sona erdi. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların ardından haftanın 11'i de açıklandı.
2
UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirlenen haftanın 11'inde 11 farklı kulüpten futbolcu yer aldı.
3
İşte 4-4-2 formatına göre haftanın ilk 11'i:
4
STAS POTAKILOV (SABAH FK)
5
MAXI ARAUJO (Sporting CP)
6
HENRIK FALCHENER (Viking FK)
7
JEFF CHABOT (VfB Stuttgart)
8
FREDRIK SJØVOLD (Bodo/Glimbt)
9
JOHAN MANZAMBI (Aston Villa)
10
VITINHA (PSG)
11
BRADLEY BARCOLA (Liverpool)
12
LAMINE YAMAL (Barcelona)