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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i açıklandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i açıklandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı sona ererken, en başarılı 11 futbolcudan kurulu haftanın ilk 11'i açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sona erdi. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların ardından haftanın 11'i de açıklandı.

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        UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirlenen haftanın 11'inde 11 farklı kulüpten futbolcu yer aldı.

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        İşte 4-4-2 formatına göre haftanın ilk 11'i:

        4

        STAS POTAKILOV (SABAH FK)

        5

        MAXI ARAUJO (Sporting CP)

        6

        HENRIK FALCHENER (Viking FK)

        7

        JEFF CHABOT (VfB Stuttgart)

        8

        FREDRIK SJØVOLD (Bodo/Glimbt)

        9

        JOHAN MANZAMBI (Aston Villa)

        10

        VITINHA (PSG)

        11

        BRADLEY BARCOLA (Liverpool)

        12

        LAMINE YAMAL (Barcelona)

        13

        HARRY KANE (Bayern Münih)

        14

        NICOLO TRESOLDI (Club Brugge)

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