Fulham: 1 - Hull City: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Hull City, deplasmanda Fulham'a 1-0 mağlup oldu. 33. dakikada Alex Iwobi'nin golüne engel olamayan Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve haftayı 9 puanla tamamladı. 90+4. dakikada Ryan Sessegnon'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Fulham ise puanını 5'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Hull City, Fulham ile deplasmanda karşılaştı. Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla Fulham oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmaya baskılı başlayan ve Hull City kalesinde ilk dakikalardan itibaren Alex Iwobi ve Oscar Bobb ile etkili olmaya çalışan başkent temsilcisi, ilk yarım saatlik bölümde rakibinin kalabalık savunmasını aşmakta zorlandı.
Fulham, baskısının karşılığını kaleci Konstantinos Tzolakis'in de hatasıyla 33. dakikada aldı. Sander Berge'nin pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Iwobi'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak Yunan kalecinin kolunun altından ağlarla buluştu: 1-0.
İkinci yarının hemen başında Fulham, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Shea Charles ile verkaç yaparak ceza alanına giren Joshua Kings'in yerden vuruşunda kaleci Tzolakis son anda çeldi.
58. dakikada King'in ceza alanına ortaladığı topu Gonzalo Garcia kafayla Iwobi'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Tzolakis bir kez daha farkın ikiye çıkmasını önledi.
74. dakikada Fulham, direğe takıldı. Iwobi'nin sol taraftan arka direğe ortaladığı topa Garcia kafayla vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Ev sahibi ekipte Sessegnon, Robinio Vaz'a müdahalesinin ardından 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
SON DURUM
Ligde galibiyete ve puana daha fazla ihtiyacı olan Fulham, rakibini 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti ve puanını 5'e çıkardı. Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Hull City ise 9 puanda kaldı.