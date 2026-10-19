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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Galata’da Şaban Yıldırım dönemi başladı!

        Galata’da Şaban Yıldırım dönemi başladı!

        3. Lig 1. Grup temsilcisi Galata Spoe Kulübü, teknik direktörlük görevine Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Şaban Yıldırım'ın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 00:02 Güncelleme:
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        Galata'da Şaban Yıldırım dönemi başladı!

        Nesine 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Galata Spor Kulübü, teknik direktörlük görevine Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Şaban Yıldırım’ı getirdi.

        Özellikle alt liglerdeki tecrübesi ve elde ettiği başarılarla tanınan Şaban Yıldırım, siyah-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü oldu. Kariyerinde Sakaryaspor başta olmak üzere birçok kulüpte görev yapan deneyimli çalıştırıcı, Galata’nın hedefleri doğrultusunda takımın başına geçti.

        Yeni teknik direktör Şaban Yıldırım, futbolcularla bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tanışma toplantısında Galata Spor Kulübü Başkan Vekili Emin Selim Akgül ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolculara hitaben açıklamalarda bulundu.

        Şaban Yıldırım’ın teknik ekibinde yardımcı antrenör Vedat Battal, atletik performans antrenörü Yunus Akman ve kaleci antrenörü Tuncay Pamuklar görev yapacak.

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