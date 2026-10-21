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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 değişiklik!

        Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 değişiklik!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 20:40 Güncelleme:
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        Okan Buruk'tan 3 değişiklik!

        Sarı-kırmızılı ekip, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş, Renato Nhaga, Wilfried Singo ve Mario Lemina yer aldı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de başlattığı Sane, Lemina ve Eren Elmalı'yı Lille'e karşı yedek başlattı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Torreira, Yunus Akgün ve Jakobs'a ilk 11'de şans verdi.

        ABDÜLKERİM, BU SEZON İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA

        Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.

        Daha önce Sporting ve Barcelona maçlarında yedek oturan ve süre bulamayan Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Lille karşısında çıktı. Söz konusu iki maçta sol stoperde Abdülkerim'in yerine Jakobs forma şansı bulmuştu.

        SINGO 7 MAÇ SONRA KADRODA

        Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 7 maç sonra kadroya döndü.

        Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye karşı 3-2 kazanılan maçta oyuna sonradan dahil olan Singo, 5 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Lille karşısında kadroya girdi.

        OSIMHEN ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımı Lille'e karşı bir resmi maçta ilk kez karşılaşmaya çıktı.

        Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, Fransa ekibinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.

        G.SARAY YÖNETİMİNDEN LILLE BELEDİYESİ'NE ZİYARET

        Galatasaray yönetimi, karşılaşma öncesinde Lille Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu.

        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Genel Sekreter Can Natan, Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Yazgan ve Ozan Bingöl Yurtsever mücadele öncesinde Lille Belediyesine gitti.

        Ziyarette potansiyel işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        BERKE ÖZER, 542 GÜN SONRA G.SARAY'A KARŞI

        Lille'in Türk file bekçisi Berke Özer, 542 gün sonra ilk defa bir resmi maçta Galatasaray'a karşı forma giydi.

        Berke, son olarak 27 Nisan 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla ligde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.

        Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarıyla sarı-kırmızılılara karşı 3 maça çıkan Berke, bu karşılaşmalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

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        #Lille
        #şampiyonlar ligi
        #galatasaray
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