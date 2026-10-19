Galatasaray'da Rafael Leao'nun son durumu belli oldu!
Galatasaray Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao'nun son durumunu açıkladı. Sarı-kırmızılılardan paylaşılan antrenman raporuna göre; Portekizli futbolcunun adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği belirtildi. Sakatlığını atlatan Singo ise takımla çalışmalara başladı.
Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:47 Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.Sakatlığını atlatan Singo takımla çalışmalara başladı
SINGO TAKIMLA ÇALIŞTI, LEAO'DA ZORLANMA TESPİT EDİLDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; sakatlığını atlatan Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rafael Leão'nun ise kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. Portekizli oyuncunun durumunun günlük kontrollerle takip edileceği ifade edildi.
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