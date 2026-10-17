Galatasaray'da sakatlık şoku: Rafael Leao
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da Rafael Leao, kasığında ağrı hissettiği için doktor Yener İnce'yle konuştu ve sonrasında kenara geldi.
Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:28 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 61. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil olan Rafael Leao, 77'de sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Maç sırasında yere düştükten sonra kenarda doktor Yener İnce'yle konuşan Portekizli yıldız, kasığında ağrı olduğunu söyledi. Oyundan çıkan Leao'nun yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.
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