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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sakatlık şoku: Rafael Leao

        Galatasaray'da sakatlık şoku: Rafael Leao

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da Rafael Leao, kasığında ağrı hissettiği için doktor Yener İnce'yle konuştu ve sonrasında kenara geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:28 Güncelleme:
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        Galatasaray'da sakatlık şoku!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

        Mücadelenin 61. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil olan Rafael Leao, 77'de sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Maç sırasında yere düştükten sonra kenarda doktor Yener İnce'yle konuşan Portekizli yıldız, kasığında ağrı olduğunu söyledi. Oyundan çıkan Leao'nun yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.

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        #Rafael Leao
        #galatasaray
        #süper lig
        #gençlerbirliği
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